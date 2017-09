Irma : des voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue évacués des Antilles

Des voyageurs de l'Abitibi-Témiscamingue sont aussi touchés par l'ouragan Irma, qui poursuit sa course vers les îles Turks et Caicos en frôlant les côtes de la République dominicaine.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Irma est toujours accompagnée de vents de près de 300 kilomètres à l'heure, qui détruisent tout sur leur passage.Des voyageurs de la région, qui se trouvent à Cuba et en République dominicaine, entre autres, sont en cours d'évacuation.Claire Sévigny, de l'agence Club Voyages Élite-Ricard de Rouyn-Noranda, explique que la situation actuelle complique le travail des agents, notamment en raison des lignes téléphoniques des grossistes en voyages qui sont débordées.

Les gens sont encore sur place, mais on sait que Vacances Air Canada et Transat envoient des appareils aujourd'hui sur Cuba, Varadero, Cayo Santa Maria et Holguin. En principe les gens devraient être rapatriés pendant la journée aujourd'hui.

Claire Sévigny