Journée sombre sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue alors que deux hommes ont perdu la vie en quelques heures.

Avec les informations de Claude Bouchard

Vers 7h30 ce matin, une collision frontale est survenue entre un véhicule et un poids lourd sur la route 117 près de l'aéroport de Rouyn-Noranda.

Le conducteur de la voiture, un homme dans la quarantaine, a succombé à ses blessures.

Selon la sergente Marie-Josée Ouellet de la Sûreté du Québec, l'impact serait survenu après une manoeuvre de dépassement.

L'enquête n'est pas terminée, mais l'analyse de la scène est terminée. Les policiers, les enquêteurs et le reconstitutionniste ont fait une analyse et ont pris tous les éléments dont ils avaient besoin pour l'enquête et l'enquête va se poursuivre pour établir les causes et les circonstances

Marie-Josée Ouellet , sergente de la Sûreté du Québec