Karkwa et Patrick Watson renouent pour le 16e FME

Près de deux mois après avoir dévoilé une douzaine de noms de sa 16e programmation, le Festival de musique émergente (FME) en Abitibi-Témiscamingue a dévoilé sa programmation complète. L'organisation du festival a frappé un grand coup en réunissant, plus de 10 ans plus tard, Karkwatson, composé des membres de Karkwa et de Patrick Watson.

Un texte de Marie-Hélène Paquin

La programmation aligne également des favoris des festivaliers, dont Random Recipe, les Hôtesses d'Hilaire, Galaxie ou Milk and Bone.

Le FME a également mis la main sur des sensations de l'heure, dont Hubert Lenoir et les rappeurs Loud et Yes Mccan, ce dernier ayant récemment quitté la formation Dead Obies.

Parlant de hip-hop, deux soirées seront consacrées au rap. Rymz, Obia le Chef, Fouki et le Rouynorandien Zach Zoya s'ajoutent ainsi à l'offre hip-hop.

Émergence

Fidèle à ses habitudes, le FME permettra au public de découvrir de nouveaux artistes, dont les stars montantes Lydia Kepinski, The Brooks ou Milk and Bone.

Nakhane, Klaus, Lyse and the Hot Kitchen, Mehdi Cayenne, Dave Chose, Johnny Mafia, Jesse Mac Cormack, Jesuslesfilles, Debbie Tebbs, Alexandra Stréliski, Qualité Motel et Kandle sont quelques-uns des autres artistes qui sont de la programmation.

Le 16e FME aura lieu du 30 août au 2 septembre, à Rouyn-Noranda.