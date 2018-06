L'Abitibi-Ouest marche pour lutter contre le cancer

Plusieurs centaines de personnes ont participé vendredi au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer en Abitibi-Ouest.

Les participants ont marché jusqu'à 23 h sur le site de la Cité étudiante La Polyno de La Sarre.

Pour la deuxième année, les élèves de 5 écoles de la région ont participé au relais intergénérationnel.

Les marches ont commencé en matinée dans les établissements scolaires suivies des marches en après-midi puis en soirée.

Pour les organisateurs, il était important d'impliquer les jeunes pour lutter contre le cancer, explique la présidente Sharon Hogan.

« On est un relais intergénérationnel. On inclut les jeunes parce que nous croyons que les changements d'habitudes viennent par l'éducation, dit-elle. On est allés accompagnés d'un agent de la Société canadienne du cancer qui a sensibilisé les jeunes à la protection contre le soleil et a remis à chaque jeune un porte-clefs avec des billes pour détecter les rayons UV, qui leur permet de savoir lorsqu'ils sont dehors est-ce que c'est le temps de me cacher la tête ou de mettre la crème solaire. »

Plus de 300 survivants et leur accompagnateur ont également participé à un souper, un record selon l'organisation.