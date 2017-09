L'abonnement deviendra gratuit à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda

La bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda rendra son abonnement gratuit pour tous ses usagers à compter de janvier 2018.

L'organisation devait offrir un abonnement régulier gratuit afin d'avoir accès à des subventions pour renouveler sa collection.

Le ministère de la Culture et des Communications impose cette condition à partir de l'exercice financier 2018-2019.La Bibliothèque aura donc un manque à gagner de 45 000 $ à 50 000 $ annuellement.Ces revenus étaient tirés des frais d'adhésion de 16 $ pour les membres.La directrice générale de la Bibliothèque de Rouyn-Noranda, Esther Labrie, explique qu'elle devra trouver d'autres moyens pour compenser les sommes qu'elle ne percevra plus.« Par des abonnements doubles, par des abonnements privilèges, on va pouvoir aller chercher certaines sommes. Puis, éventuellement, on veut organiser une soirée-bénéfice si on veut pour aller chercher une petite somme. On pense qu'avec des activités, une activité de financement annuelle, puis nos abonnements qui ne sont pas évidemment réguliers, on va peut-être réussir à aller chercher la somme qui va manquer », explique Mme Labrie.Elle compte se tourner également vers la Ville de Rouyn-Noranda pour demander une contribution financière.