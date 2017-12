L'église Saint-Sauveur de Val-d'Or installe son orgue... et ses 2200 tuyaux!

Le nouvel orgue de l'église St-Sauveur de Val-d'Or, composé de près de 2 200 tuyaux, sera inauguré le 10 mars prochain. L'événement sera gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Un texte de Thomas Deshaies

L'orgue le plus performant de l'Abitibi-Témiscamingue est sur le point d'être en fonction à Val-d'Or. Le montage de l'instrument est en cours à l'église Saint-Sauveur.

L'instrument, d'une valeur d'un million de dollars, était initialement déployé dans la chapelle des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, à Nicolet. Il était parfait pour l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or qui cherchait à remplacer ou restaurer son orgue vieillissant.

Luc Letourneau, président du Comité de l'orgue de Val-d'Or, a donc sauté sur l'occasion pour proposer l'acquisition de l'orgue des Sœurs de l'Assomption. « L'orgue était voué à la ferraille parce que le contracteur qui avait été engagé pour démolir la chapelle se disait qu'il pouvait aller chercher un peu d'argent », raconte-t-il.

L'intérêt de l'Abitibi pour l'orgue a été d'un grand soulagement pour la sœur Carmelle Champagne. « C'était une grande joie pour nous. Je ne me voyais pas défaire l'orgue puis le remiser quelque part. Qu'une église en avait besoin, c'était une très très bonne nouvelle », se réjouit-elle.

L'instrument de 28 pieds de haut et 25 pieds de longueur possède toutes les caractéristiques pour être qualifié d'orgue de concert, précise Luc Létourneau. « On avait avant un 14 ou 15 jeux [un jeu est une famille de tuyau], mais c'est un 36 jeux, souligne-t-il. C'est quand même un instrument qui a été restauré il y a 15 ans, il est comme neuf, c'est un instrument de concert ».

Sortir l'orgue par les fenêtres...

Le déménagement d'un instrument de 13 tonnes ne se fait pas sans embûches, a constaté Luc Letourneau. « Quand les facteurs d'orgues [d'une entreprise spécialisée dans l'entretien des orgues] sont arrivés là-bas, le contracteur n'avait pas compris qu'il fallait sauver l'orgue. Il n'y avait plus de porte à la chapelle, et ils ont dû sortir l'orgue par les fenêtres », raconte-t-il.

L'instrument été déplacé en pièces détachées jusqu'à Val-d'Or, puis entreposé durant l'été, avant le début du montage. Il était possible de contempler l'orgue dans l'église, mais le travail n'est pas terminé.

Il faut relier tous ces tuyaux de façon électronique et électropneumatique à la console, il faut que chaque tuyau soit raccordé, retouché et ça, c'est un travail d'artisan. Ils peuvent passer des dizaines de minutes pour un seul tuyau pour le rendre parfait! Luc Létourneau, président du comité de l'orgue de Val-d'Or

Le milieu culturel saisit l'opportunité

Luc Létourneau souhaite que des concerts d'orgue soient organisés à l'église Saint-Sauveur.

C'est un instrument qui peut devenir un point central sur le plan musical, artistique et culturel pour l'Abitibi. Luc Létourneau

Depuis l'annonce de la venue de l'orgue en Abitibi-Témiscamingue, des acteurs du milieu culturel ont manifesté leur intérêt, dont le directeur du Conservatoire de musique de Val-d'Or, Jean Saint-Jules. Il croit que l'orgue permettra d'augmenter la diversité des concerts offerts, mais que son arrivée en région comporte plusieurs défis, notamment concernant l'entretien. « C'est un instrument rare, d'une grande qualité, d'une grande valeur aussi. Il faut le faire vivre financièrement, puis artistiquement parlant », souligne-t-il.

Jean Saint-Jules plaide pour l'organisation d'une saison de concert d'orgue et la formation d'une relève d'organistes en région. « Dans ma perspective, il faut que ça soit un projet durable, il faut que cet instrument vive et permette aux musiciens de s'en servir et aussi, de s'épanouir là-dedans, pour le plus grand service de la communauté », conclut-il.

Un partenariat avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-bois pourrait voir le jour sous peu, fait savoir M. Létourneau. « Il y a énormément d'espace à l'intérieur de cet instrument pour y entrer, même avec plusieurs personnes, pour aller écouter un concert de l'intérieur de l'instrument. On ne peut faire ça à peu près avec aucun orgue dans le monde », souligne-t-il.