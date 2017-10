L'Ensemble vocal de St-Bruno-de-Guigues aux Folies chantantes mont Orford

14 choristes de l'Ensemble vocal de St-Bruno-de-Guigues partiront ce vendredi pour vivre l'événement Les folies chantantes au mont Orford.

Avec les informations de Tanya Neveu

Il s'agit d'un rassemblement annuel de 700 choristes à travers le Québec, l'Ontario et les Maritimes.

Les participants apprennent de nouvelles pièces issues du répertoire populaire francophone.

La directrice musicale et chef de choeur pour l'Ensemble vocal de St-Bruno-de-Guigues, Christine Laperle, y participe depuis une douzaine d'années. « Pendant cette fin de semaine là on apprend huit chansons nouvelles qu'on peut ramener à notre répertoire choral pour le prochain spectacle. Quand on est plusieurs à y aller, c'est intéressant, car on revient avec du matériel avec lequel on a travaillé », souligne-t-elle.