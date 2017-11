L'Escalade attire de nouveaux adeptes à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, plusieurs dizaines de personnes ont profité d'une journée porte ouverte pour s'initier à l'escalade à l'école La Source.

L'activité a été organisée samedi après-midi par le club d'escalade Le Rappel du nord.

Les participants ont bénéficié de la supervision d'un moniteur et ont utilisé gratuitement l'équipement du club.

La présidente du club Le Rappel du nord, Roxanne Bruno, a remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce sport.

La popularité de l'escalade est en hausse. On a de plus en plus de gens qui viennent grimper.

Roxanne Bruno