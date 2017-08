L'évêque de Rouyn-Noranda rencontre le pape François

L'évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Mgr Dorylas Moreau, est enchanté de sa rencontre avec le pape François à Rome. En mai dernier, une trentaine d'évêques du Québec ont eu le privilège de s'entretenir avec celui que l'on surnomme le « pape des pauvres » en raison de sa simplicité et de son humilité.

Un texte d'Émilie Parent-Bouchard d'après une entrevue de Félix B. Desfossés

Il est coutume que tous les sept ans, tous les diocèses du monde soient invités à visiter le Saint-Siège. Exceptionnellement, la dernière visite de Mgr Moreau à Rome remontait à plus d'une décennie, en 2006, alors que Benoît XVI dirigeait l'institution du Siège épiscopal romain de Pierre.

Informer le pape de la vie de l'Église dans différentes parties du monde

Une trentaine d'évêques représentaient leur diocèse en même temps que Mgr Moreau. Le but de ces visites est de soumettre les préoccupations de chacun des diocèses et d'exposer la manière dont les changements s'opèrent dans l'expression de la foi et les blessures que portent les évêques qui accompagnent ces changements. Lors de ces rencontres, Mgr Dorylas Moreau, a notamment partagé ses préoccupations concernant la pénurie de prêtres dans les petites communautés.

« Le pape m'a dit, ''écoutez, vous oubliez deux choses : l'avenir de l'Église est plus autour de la parole de Dieu, qu'autour de l'eucharistie'', paraphrase l'évêque. Alors la parole de Dieu, ça ne prend pas nécessairement des prêtres pour l'exprimer et la mettre en oeuvre dans nos milieux. Et il a insisté beaucoup sur les oeuvres de miséricorde. Ça c'est nouveau, c'est faire du bien, prendre soin des pauvres, être ouvert sur le plan de la justice, etc. C'est ça qui va donner le témoignage de l'Église. »

Une simplicité qui parle dans l'action

Lors d'un entretien à l'émission Des matins en or... en vacances!, Dorylas Moreau, a aussi parlé des grandes qualités humaines du pape François.

Quand on est devant lui, on a l'impression que tout est là. Il ne s'occupe pas d'autre chose. On a accès à lui très facilement, on lui donne la main. Mgr Dorylas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda

« C'est un homme extrêmement simple, un homme qui parle beaucoup par ses gestes, plus que par ses paroles. Ce n'est pas tant un orateur comme aurait pu l'être Jean-Paul II ou la grande théologie du pape Benoît XVI, c'est vraiment un homme sur le terrain. [C'est] un homme de geste, un homme prophète à mon avis, proche de l'Évangile, et puis [il n'est] pas gênant du tout. Par exemple à l'heure du café, pendant les pauses, c'était le pape lui-même qui servait le café », conclut Mgr Moreau.