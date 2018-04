L'histoire de l'émigration de Madelinots en Abitibi dans les années 1940 fait réagir

Le témoignage de 27 familles madeliniennes est transmis à travers le livre et le documentaire Des Îles de la Madeleine à l'Île Nepawa. Les auteurs et réalisateurs, Céline Lafrance et Sylvio Bénard, reviennent d'un tournée de promotion, fiers d'avoir raconté ce moment de l'histoire qui avait presque sombré dans l'oubli.

Un texte de Philippe Grenier

L'Abitibi, Montréal, Québec, Gatineau...Depuis un an et demi, Céline Lafrance et Sylvio Bénard font le tour du Québec pour promouvoir leur documentaire et leur livre sur l'histoire de ces familles madeliniennes qui, face à un avenir incertain, ont décidé de s'embarquer dans l'aventure de la colonisation de l'Abitibi en posant pied à l'Île Nepawa.

C'est l'histoire de la colonisation du Québec. Céline Lafrance, auteure et documentariste, Des Îles de la Madeleine à l'Île Nepawa

Pour la co-auteure, la réception a été fantastique. « On a vraiment des super commentaires. Quand on fait des représentations du film, la plupart du temps, on est là, et après, on répond aux questions et c'est fou! Il y a des soirées où on peut être une grosse demi-heure, trois quarts d'heure à jaser avec les gens qui nous posent plein de questions », explique Céline Lafrance.

On a décidé que cette histoire-là ne tomberait pas dans l'oubli. Céline Lafrance, auteure et documentariste, Des Îles de la Madeleine à l'Île Nepawa.

Déjà plus de 4000 personnes ont vu le documentaire paru en septembre 2016.

Un an plus tard, le livre a paru aux éditions la Morue verte. Plus de 1000 personnes se sont procuré l'ouvrage jusqu'à présent.

Les auteurs seront présents au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue du 24 au 27 mai 2018.

Ceux qui n'ont toujours pas vu le documentaire pourront se reprendre cet été. Des représentations sont prévues au Château Madelinot du dimanche 17 juin jusqu'au dimanche 16 septembre.