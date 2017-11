L'importance de briser l'isolement des immigrants en région

Le ministre de l'Immigration, David Heurtel, est présentement en tournée dans la région pour entendre les besoins des entreprises en matière d'immigration.

Un texte de Thomas Deshaies

Le ministre a entre autres visité l'entreprise Meglab à Val-d'Or, où nous avons rencontré une ingénieure originaire de l'Algérie qui a raconté son histoire d'intégration. L'ingénieure pour l'entreprise Meglab, Karima-Taous Hebib, s'est installée à Val-d'Or il y a treize ans.

Le mari de Mme Hebib a décroché un emploi dans la région, ce qui explique leur venue. Elle affirme que son intégration dans la région ne s'est pas effectuée sans difficulté, mais que l'aide reçue de la part de plusieurs organismes a fait toute la différence.

Les débuts, c'était difficile pour l'intégration parce qu'on venait juste d'arriver, explique-t-elle. À l'époque j'avais un bébé. Une maman avec un bébé et un mari qui travaille toute la journée. On m'a référé à la Maison de la famille et avec l'aide des mamans québécoises et autres, cela m'a aidé à connaitre un peu la région et Val-d'Or en particulier. Karima-Taous Hebib

Penser à la famille et non uniquement au travailleurElle croit que pour bien intégrer les nouveaux arrivants, il faut non pas se concentrer uniquement sur les individus, mais sur l'ensemble des membres d'une famille.

« Il faut que toute la famille soit accueillie, accompagnée dans les régions, parce qu'on se sent comme isolé, livré à nous-mêmes. Donc, on essaye de trouver des contacts, des connaissances pour pouvoir passer à travers. Si la famille n'est pas bien, on peut perdre l'employé aussi », souligne-t-elle.Même son de cloche du côté de la directrice des ventes de Meglab, Kim Vallade.

C'est aussi la responsabilité de l'entreprise de les aider, tranche-t-elle. Souvent, on fait des fins de semaine pour présenter la région. C'est comme cela qu'ils peuvent s'intégrer. Kim Vallade

Les organismes valdoriens qui mettent sur pied différents événements de socialisation, favorisent l'intégration et facilitent l'arrivée de nouveaux arrivants, selon Mme Hebib.

« Je participe chaque année à Saveurs du monde pour faire connaître la culture à travers nos plats et pour nous rapprocher des autres communautés, souligne-t-elle. Ça nous permet aussi de voir que nous ne sommes pas seuls [membres des communautés culturelles] », dit-elle.La reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants est un enjeu sur lequel les décideurs politiques devraient continuer à travailler, estime Mme Hebib.Le ministre promet des mesures adaptées aux régionsLe ministre de l'Immigration, David Heurtel, a notamment visité l'entreprise Meglab lors de sa tournée sur l'immigration.Lors de son passage, lundi, il a déclaré que le gouvernement mettrait en place des mesures adaptées aux régions pour favoriser l'immigration dès cet automne.

« On va développer des nouvelles mesures cet automne et au courant du printemps pour vraiment mieux accompagner tant les entreprises que les acteurs socioéconomiques, pour justement s'assurer que le défi de besoin de main-d'œuvre, on puisse y répondre avec l'immigration », a-t-il déclaré.David Heurtel a martelé que le ministère de l'Immigration en était un « à vocation économique » et qu'il fallait concevoir l'immigration « comme un soutien au développement économique ».