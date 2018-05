L'Indice bohémien reçoit le prix Média écrit communautaire de l'année

L'Indice bohémien se distingue sur la scène provinciale. Le journal culturel de l'Abitibi-Témiscamingue a reçu samedi le prix Média écrit communautaire de l'année de l'Association des médias écrits communautaires du Québec (l'Amecq).

La directrice générale, Valérie Martinez, dit qu'elle est fière que son journal soit choisi comme média de l'année parmi plus d'une quarantaine d'autres publications présentes au congrès de l'Amecq.

Une marque de reconnaissance pour les efforts de toute l'équipe du journal.

« C'est le fun, c'est reconnaissant, dit-elle. J'ai eu plein de commentaires positifs aussi sur place de tous les gens, pour dire que L'Indice bohémien, c'est un beau journal, qu'on a une belle présentation au niveau visuel, au niveau contenu. Je trouve que c'est une belle reconnaissance à l'extérieur [de la région] aussi. On est reconnu en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi à l'extérieur et ça c'est important de se faire reconnaître par sa propre association. »

J'ai eu une petite émotion quand même quand j'ai entendu le nom de l'Indice bohémien [samedi] soir. Valérie Martinez

Valérie Martinez dit que l'équipe du journal cherche encore à attirer un nouveau lectorat.

Un petit Indice bohémien pourrait d'ailleurs être lancé dans la prochaine année.

Il se pourrait qu'on développe aussi un petit Indice dans l'Indice bohémien. Valérie Martinez

« C'est quelque chose qu'on a en tête dans la prochaine année, en 2018 et 2019, et éventuellement changer le format du journal. Je ne sais pas encore exactement comment et quoi, mais je sais qu'on veut s'améliorer. On veut amener les gens à lire L'Indice bohémien puis à poursuivre aussi sa mission que les jeunes continuent cette mission. Pour ça, on veut toucher aussi le Cégep, l'université, les écoles primaires et secondaires », explique la directrice du journal.

La publication a également remporté 3 autres prix dans les catégories conception graphique, chronique et opinion lors du 37e congrès de l'Amecq.