L'Office de tourisme de Val-d'Or lance des capsules de formation sur l'accueil touristique

L'Office de tourisme et des congrès de Val-d'Or a lancé mardi des capsules de formation sur l'accueil touristique qui peuvent être visionnées en ligne.

Un texte de Thomas Deshaies

Les six capsules, consultables gratuitement, sont destinées aux travailleurs des commerces ayant un contact direct avec le public.

La responsable des communications à l'Office du tourisme, Kristel Aubé-Cloutier, souligne que les capsules ont été conçues pour aller à l'essentiel, afin de favoriser une consultation massive. « Afin de s'assurer que les habitants de Val-d'Or et de l'Abitibi-Témiscamingue puissent répondre convenablement aux questions, on a voulu faire des capsules qui leur permettent d'avoir l'information rapidement en main », ajoute-t-elle.

Les capsules abordent plusieurs aspects, dont les attraits touristiques majeurs de Val-d'Or, les outils promotionnels touristiques, les nouvelles activités et l'accueil des nouveaux arrivants. Elles seront mises à jour régulièrement en fonction du développement de l'offre touristique et culturelle.

Kristel Aubé-Cloutier estime que les interactions humaines jouent un rôle capital pour l'industrie touristique de la région. « Même si les nouvelles technologies, l'information, les communications sont très fortes, le contact humain est de plus en plus [important], souligne-t-elle. On voulait vraiment axer sur le capital humain et la force d'accueil qu'on a ici à Val-d'Or et en Abitibi-Témiscamingue. »

L'Office de tourisme et des congrès de Val-d'Or souhaite que les entreprises intègrent ces capsules à leur programme de formation et de perfectionnement de leurs employés.