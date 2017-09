L'UQAT accueille 200 nouveaux étudiants de 37 nationalités

Plusieurs étudiants étrangers amorcent leur session universitaire lundi à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Une journée d'accueil avait lieu dimanche afin de familiariser les nouveaux étudiants avec l'université.

Un texte de Guillaume Rivest

Cette année seulement, c'est près de 200 nouveaux étudiants provenant de 37 nationalités différentes qui intègreront l'UQAT. La conseillère aux services des étudiants étrangers, Ann Gervais, souligne que l'université a dû s'adapter face à cet important flux d'étudiants.

Dans les dernières années, on a été un peu dépassé par le nombre d'étudiants étrangers. En 2009, on en avait 40 et cette année on en a 400. Ann Gervais, conseillère aux services des étudiants étrangers

« Le nombre d'étudiants a explosé. Les services n'ont pas suivi, mais cette année on a engagé une personne pour faciliter l'intégration : pour aller magasiner avec eux, pour leur montrer c'est quoi l'hiver ou comment s'habiller, souligne Anne Gervais. Il y a eu des anecdotes dans le passé où on disait à la personne d'aller s'acheter des mitaines et elle revenait avec des mitaines de four ».

Le vécu d'étudiants

Étudiant en écologie forestière originaire d'Haïti, Abed Nego a fait le choix de venir étudier en Abitibi-Témiscamingue. Il juge que la petite communauté a facilité son intégration. « Comme l'université est petite, tout le monde se connaît. Rouyn-Noranda, c'est une ville assez sympathique. Les gens, quand ils te voient, ils n'hésitent pas à venir vers toi pour te poser des questions. Je me suis trouvé des amis. Ça n'a pas été très difficile je te dirais », raconte-t-il.

L'étudiant en génie électromécanique originaire du Burkina Faso, Axel Naer, s'est rapidement intégré au sein de la communauté universitaire. Il a toutefois trouvé son premier hiver difficile. « Le premier hiver, ouf! Ça, c'était un défi, parce que chez moi, il n'y avait pas d'hiver comme ça. Déjà, -10 degrés c'était quelque chose de fort pour moi. J'étais vraiment couvert pendant six mois de temps. Mais bon, avec le temps on s'habitue », témoigne-t-il.