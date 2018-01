La carte d'assurance maladie fait peau neuve et conserve le « soleil de Senneterre »

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) lancera bientôt une nouvelle version de sa carte. La photo du coucher de soleil que l'on retrouve en arrière-plan prise au lac Faillon, à Senneterre, restera toutefois en filigrane.

Avec les informations de Claude Bouchard

La porte-parole à la Régie de l'assurance maladie Caroline Dupont explique que l'organisation souhaitait préserver cette image.

« Ça fait 40 ans qu'on avait le bon vieux coucher de soleil sur la forêt boréale abitibienne. On a tout fait pour garder le visuel d'origine, mais la technologie vers laquelle on tendait ne permettait pas, avec le procédé, les matériaux, les couleurs... Donc, on a réussi à garder le soleil, bien qu'il soit un peu plus pâle », précise-t-elle.

Je vous rassure, le soleil est encore là, il est un peu plus pâle, la forêt boréale aussi. Caroline Dupont, porte-parole à la Régie de l'Assurance maladie du Québec

La production des nouvelles cartes sera assurée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Grâce à la technologie disponible à la SAAQ, la carte aura par ailleurs de nouvelles caractéristiques de sécurité explique Caroline Dupont. « C'est vraiment le fait de transférer la production à la SAAQ. On suit ce qu'ils ont comme technologie qui est un petit peu plus avancé. On se soucie aussi comme organisme de s'améliorer, suivre les tendances mondiales en matière de sécurité. On voulait donner quelque chose d'un petit peu plus tendance aux Québécois. »

Les nouvelles cartes seront distribuées dès le 24 janvier, graduellement, lors du renouvellement, du remplacement ou de la délivrance d'une première carte.

Les cartes actuelles demeureront valides jusqu'à leur expiration.