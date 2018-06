La communauté d'affaires continue de dénoncer les ratés d'Air Canada

La communauté d'affaires de Rouyn-Noranda, qui dépense des millions de dollars en frais de transport aérien, continue de dénoncer les nombreux ratés d'Air Canada depuis le début de l'année 2018.

Avec les informations de Piel Côté

Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), il est temps que l'entreprise améliore son produit, spécialement en ce qui concerne la liaison Rouyn-Noranda-Montréal.

Selon un sondage mené par la CCIRN, près de 50 % des vols d'Air Canada assurant la liaison Rouyn-Noranda-Montréal ont été annulés en raison de bris mécaniques ou de conditions atmosphériques défavorables depuis le début de 2018.

Le président de la Chambre, Jean-Claude Loranger, croit qu'il s'agit d'un réel problème et que la situation sera soumise au transporteur.

« Peut-être que les appareils commencent à être désuets et qu'on serait dû pour des appareils un peu plus modernes avec un peu moins de bris mécaniques. Mais l'enjeu du prix des billets, je vous dirais qu'il s'est transporté en enjeu de stabilité et de fiabilité au niveau des vols », déclare-t-il.

Le groupe Kaïn cloué au sol

Pas plus tard que dimanche matin, puis lundi matin, d'autres vols d'Air Canada ont dû être annulés en raison d'un bris mécanique. Le chanteur de Kaïn, Steve Veilleux, devait être de celui de dimanche et il a dû patienter de longues heures.

On devait partir à 9 h dimanche matin et on est finalement parti de votre beau chez-vous à midi lundi. Ç'a été une espèce de 24 h sans savoir ce qui allait se passer et on était dans les protocoles et l'impatience. Steve Veilleux, chanteur de Kaïn

Loin de jouer les souffre-douleur, Steve Veilleux se voulait davantage le porte-parole de tous les passagers qui vivaient la même situation que le groupe.

Hébergés gratuitement

Air Canada affirme que les voyageurs ont été hébergés gratuitement dans un hôtel de Rouyn-Noranda, pendant que leurs mécaniciens effectuaient les réparations sur l'appareil.

Ces ratés surviennent alors que l'Office des transports du Canada mène des consultations publiques afin d'élaborer une charte des droits des voyageurs. La seule consultation au Québec se tiendra à Montréal, le 27 juin.