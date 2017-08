La communauté de Pikogan préoccupée par le fentanyl

La communauté de Pikogan craint que du fentanyl soit maintenant en circulation sur son territoire. Le corps de police a informé le conseil de bande de cette possibilité dans les derniers jours.

Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le Centre de santé en profite pour sensibiliser ses membres aux conséquences de cette drogue.Sur sa page Facebook, le centre de santé de Pikogan a fait circuler un mémo la semaine dernière concernant la possible présence de fentanyl dans la communauté.Son corps policier l'a informé qu'une pilule bleue contenant du fentanyl serait vendue en ce moment dans certaines communautés autochtones du Québec et qu'elle pourrait avoir atteint Pikogan.Le directeur du Centre de santé de Pikogan, Malik Kistabish, a l'intention de sensibiliser les jeunes aux conséquences de cette drogue dans les prochaines semaines afin d'éviter qu'un drame ne survienne dans la communauté.

On n'a pas encore pu la voir, si elle est effectivement rendue dans la communauté, mais j'aime mieux donner l'information et dire à la population de faire attention et les aviser des effets dévastateurs de cette drogue.

Malik Kistabish