La construction du centre de radiothérapie pourrait commencer cet été

Le ministre régional Luc Blanchette a affirmé que le dossier du futur centre de radiothérapie avance rapidement et que la construction pourrait commencer dès la saison estivale. C'est ce qu'il affirmé sur les ondes de l'émission Région zéro 8.

« Je ne peux pas le dire avec certitude, mais on m’a dit que ça va bon train », a soutenu Luc Blanchette.

« On m’a dit que les opérations vont bon train, que la construction pourrait commencer dès cet été. On parle, pour ériger une structure, comme ce sont des murs très épais, qu’il faut d’abord faire un bon trou. »

Luc Blanchette affirme que trois personnes ont été désignées pour faire avancer plus rapidement le dossier, et ce, de façon accélérée.

On m’assure que [le travail] est dans les temps. Luc Blanchette

Collaboration entre régionsLe centre de radiothérapie sera d’ailleurs inspiré de celui de Laval, selon le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.« Ce sera en toute concertation, estime Luc Blanchette, en synchronisation avec Laval, qui aura aussi la responsabilité de nous fournir un certain nombre de spécialistes, que ce soit des physiciens ou autres. C’est aussi fait de façon intelligente. Ce sera très informatisé, c’est-à-dire qu’il y aura un accélérateur et qu’à partir du moment qu’il y a un bogue, on ne fait que le recharger pour s’assurer qu’on "repart les affaires", PARCE QUE ça prend deux heures de synchronisation. »Luc Blanchette assure que les retards dans ce dossier ne sont pas liés à des enjeux électoralistes.