La CSRN veut déposer un budget déficitaire

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) demande au ministère de l'Éducation la possibilité de présenter un budget déficitaire pour l'année 2017-2018. La CSRN apporte cependant une précision, ce n'est pas un déficit d'opération.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Il s'agit d'un déficit causé par la disposition d'actif, soit par la vente des écoles de Rollet et de Montbeillard, sans quoi l'organisation aurait présenté un budget comprenant un surplus de 27 000$. La vente à rabais des deux édifices était la meilleure option explique le président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Daniel Camden.

« Ces deux écoles-là occasionnaient présentement des dépenses de 40 000$ en entretien de bâtiment minimal. Donc, on a réussi malgré la vente à économiser ce 40 000 $ là. Et en plus, si on ne s'était pas départis de ces bâtiments-là, il aurait fallu les démolir et démolir des bâtiments comme ça, qui contiennent de l'amiante, on avait un coût estimé d'environ 250 et 275 000$ par bâtiment », explique-t-il.

La vente des bâtiments a été faite par soumission fermée à 40 000$ pour l'école de Rollet et 9 000$ pour celle de Montbeillard.

Une fois que le ministère de l'Éducation aura autorisé la présentation d'un budget déficitaire, la CSRN présentera son budget annuel.