La Fondation canadienne du rein fera du porte-à-porte pour amasser de l'argent

La Fondation canadienne du rein d'Abitibi-Témiscamingue a lancé sa campagne du porte-à-porte pour récolter des dons.

Près d'une cinquantaine de bénévoles vont sillonner, tout au long du mois d'avril, les quartiers de plusieurs localités d'Abitibi-Ouest pour solliciter des dons.

L'argent amassé permet de lutter contre les maladies rénales et soutenir les patients qui en sont atteints en région, explique le président d'honneur de la campagne, Alain Robitaille, gestionnaire de portefeuille du Groupe Robitaille, chez Valeurs mobilières Desjardins.

Les dons sont utilisés en région. Ici en Abitib-Ouest, il y a 24 patients qui sont en dialyse ou en pré-dialyse et 14 qui ont eu une greffe de rein. Alain Robitaille

« Ça aide à avoir des soins à la fine pointe à l'hôpital et ça permet aux patients de bénéficier du soutien de la fondation pour toute sorte de choses », dit-il.

L'objectif cette année est d'amasser 30 000 $.

L'agente de développement pour la fondation, section Abitibi-Témiscamingue, Nicole Jalbert explique qu'il faudrait toutefois conjuguer avec le manque de bénévoles.

« Trouver des remplaçants pour faire du porte-à-porte c'est quasiment impossible et aussi, peut-être, ce n'est plus la meilleure manière parce que les gens maintenant n'ont plus de changes sur eux autres », selon Nicole Jalbert.

On peut donner sur Internet aussi, mais c'est ça on essaie de trouver d'autres manières pour continuer à recueillir des dons en Abitibi-Ouest. Nicole Jalbert

Des lettres pour solliciter des dons seront envoyées aux commerçants de la région.