La Journée des parcs nationaux attire les familles au Parc d'Aiguebelle

Plusieurs familles ont profité samedi de la 8e Journée des parcs nationaux du Québec pour visiter gratuitement le Parc national d'Aiguebelle.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Cette journée a pour objectif de faire découvrir à la population la richesse des parcs nationaux, son volet touristique, éducatif et sa mission de conservation.

Au poste de découverte, la garde-parc naturaliste Émilie Grenier fait découvrir aux jeunes et aux adultes des variétés de mammifères carnassiers.

Elle explique que l'on en retrouve plusieurs variétés au Parc Aiguebelle.

« Donc on a le loup, le renard et le coyote. Des crânes, des empreintes de pattes et surtout du tactile pour les enfants. Les peaux, on leur fait des câlins de renard donc on leur fait toucher les peaux c'est très doux. Y a les crânes qui sont quand même impressionnants. Quand on est enfant c'est toujours le fun de voir ça même pour les adultes ça évoque des questions, des questionnements chez les gens », explique-t-elle.

Parmi les visiteurs, la jeune Kelly-Anne Monette visite le Parc pour la première fois en compagnie de sa tante Valérie Tremblay.

« J'adore regarder les euh fourrures parce que j'en ai déjà vu pis c'est beau. Oui une journée en famille, en plein air parce qu'y fait beau. C'est une attraction à venir voir chaque année le Parc Aiguebelle », dit-elle.

Les familles de plus en plus nombreuses à visiter le parc

Depuis l'instauration de sa stratégie familiale, on note une forte hausse du nombre de familles qui visitent le parc, selon la garde-parc naturaliste Émilie Grenier.

« On est un parc très familial. Surtout oui y a le camping et tout ça, mais les gens adorent ça. Les enfants aiment, reviennent et viennent en groupes scolaires et disent à leurs parents : "Faut revenir au Parc". Y viennent même avec l'école, leur parent, au camping », constate-t-elle.

Le Parc national d'Aiguebelle accueille 40 000 visiteurs par année selon la SEPAQ.