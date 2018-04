La Journée du disquaire attire du monde à Rouyn-Noranda

La Journée internationale des disquaires indépendants est célébrée samedi à Rouyn-Noranda.

L’événement vise à souligner l'apport des magasins de disques indépendants au monde de la musique.

Une journée importante pour les amateurs de musique et les disquaires.

Plusieurs en profitent pour mettre la main sur des éditions spéciales de vinyles ou encore obtenir des rabais intéressants sur un disque.

À Rouyn-Noranda, dès l'ouverture du magasin Joubec, une dizaine de personnes étaient déjà présentes afin de mettre la main sur une pièce de collection.

C'est le format vinyle qui intéresse la clientèle selon le propriétaire de l'endroit, Éric Raymond.

Depuis les dernières années, je dirais que le vinyle c'est à peu près 50% des ventes. Éric Raymond

« C'est sûr que le CD baisse parce que c'est une version digitale, dit-il. Je pense que le CD n'a plus vraiment sa place dans le monde de la musique parce que c'est un format digital et tant qu'à avoir un format digital aussi bien l'acheter en ligne, en MP3. C'est la portabilité qui est intéressante. De l'autre côté, si tu veux une version physique, aussi bien l'acheter en vinyle, beaucoup plus beau et plus intéressant. »