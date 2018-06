La Journée mondiale de l'environnement soulignée à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, plusieurs citoyens ont pris part samedi à une activité de sensibilisation à l'environnement sous le thème « Moi je réduis mon empreinte écologique, je combats la pollution plastique. »

Un texte de Boualem Hadjouti

L'activité était organisée par Le Groupe ÉCOcitoyen en présence de plusieurs organismes qui ont en profité pour expliquer leur mission et l'importance de préserver la nature.

Les organisateurs visent à souligner la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin.

Au kiosque du Groupe ÉCOcitoyen, les citoyens étaient invités à trier un paquet d'objets en plastique et leurs choix n'étaient pas toujours évidents, explique le directeur Maurice Duclos.

Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Mais en gros, les gens font d'assez bons choix. Maurice Duclos

« Il y a quelques petites exceptions et c'est là où des fois on n'est pas trop certain. Il y a encore beaucoup de travail. On a eu quelque personnes qui ont carrément pris tout ce qu'il y avait dans le sac de plastique pour dire que ça va tout au recyclage, alors que ce n'est pas tous les plastiques qu'on peut recycler, dit-il. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend absolument le petit triangle avec un chiffre au centre et le chiffre qu'il faut retenir c'est le numéro six, qui ne va pas au bac de recyclage, alors que tous les autres triangles eux vont au recyclage, et s'il n'y a pas de triangle, on ne le met pas au bac de recyclage. »

Cette année, la Ville de Rouyn-Noranda va lancer une campagne d'information visant à expliquer aux résidents la nécessité de recycler les matières organiques.

La Ville compte distribuer près de 10 000 bacs bruns en 2020, mentionne la Coordonnatrice de la gestion des matières résiduelles, Marie-Josée Barthe.

« On va commencer justement à informer la population de l'arrivée du bac de matières organiques. À partir de 2019 on va faire la distribution des bacs de 240 litres bruns pour la collecte, en donnant les informations nécessaires à la population, à partir de 2020 on va commencer à collecter aux résidences pour faire le traitement de cette matière-là », dit-elle.