La marina de Notre-Dame-du-Nord pourra accueillir des plaisanciers en 2018

La marina de Notre-Dame-du-Nord subira une cure de rajeunissement ce printemps. Le Club nautique Témis confirme que 185 000 dollars seront investis pour améliorer les services de la marina.

Avec les informations de Tanya Neveu

Cette somme provient d'une subvention du gouvernement du Canada.

De nouveaux quais seront installés et d'autres rénovés. L'eau et l'électricité seront accessibles dans une section de la marina. Un petit dépanneur sera aussi aménagé. Les douches et les toilettes sur le site seront reconstruites.

La marina pourra ainsi accueillir des plaisanciers dans des lieux sécuritaires et louer des espaces.

Le président du Club nautique Témis, Ronald Parisien, souhaite accueillir davantage de touristes. « Le Club nautique Témis s'est donné comme mission de faire découvrir le beau grand lac Témiscamingue et faire la promotion du tourisme nautique. Le montant va servir à l'achat de nouveaux quais. On a fait l'acquisition de quais flambant neufs. On va aussi rénover les quais existants ainsi que l'aire de services », se réjouit-il.

Le Club nautique Témis souhaite pouvoir offrir éventuellement un service de location de canots, kayaks et vélos pour les touristes.