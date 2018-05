La menuiserie mise en valeur à l'école secondaire Rivière-des-Quinze

L'École secondaire Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord a un objectif d'ici la fin de l'année scolaire : ouvrir sa propre serre grâce au groupe de menuiserie qui travaille d'arrache-pied pour réaliser ce projet.

Un texte de Tanya NeveuLe groupe d'élèves a d'ailleurs consacré toute une journée d'école vendredi afin de pouvoir abriter des centaines de plans de tomates, de concombres et de fines herbes le plus tôt possible.Des meubles extérieurs ont aussi été construits par les élèves, comme des chaises, des bancs et des bacs à fleurs.

Plus qu’un cours traditionnelNeuf garçons et trois jeunes filles ont participé à la construction de meubles extérieurs et d'un projet de serre.

La menuiserie, ça responsabilise et ça approfondit nos connaissances. Benjamin Aumond

« On apprend pleins de choses, dont comment faire les meubles. C'est un bon bagage pour plus tard », croit pour sa part Alysson Racicot.L'enseignante, Nancy Racine, supervise les travaux. Passionnée par son métier, elle investit plusieurs heures de bénévolat, mais croit que le jeu en vaut la chandelle.

Je trouve ça bien pour aux autres car c'est un cours autre que le traditionnel. On s'amuse un peu plus qu'un cours de math ou d'algèbre. Quand tu regardes l'évolution des travaux, moi je suis extrêmement fier d'eux autres. Nancy Racine

Aptitudes manuellesL’étudiant à l’école secondaire Rivière-des-Quinze, Olivier Brassard souhaite quant à lui devenir charpentier-menuisier.

À quelques semaines de la fin de son parcours au secondaire, le cours de menuiserie semblait tout indiqué pour lui.

Moi, ça me fait apprendre pour l'année prochaine, ça me donne de l'expérience aussi. Quand on va bâtir, je vais savoir un peu quoi faire. Olivier Brassard

12 élèves de la 4e et 5e secondaire se sont inscrits à ce cours, offert en option depuis plusieurs années au sein de l’établissement scolaire.