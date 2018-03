La Mosaïque : aide gouvernementale pour l’intégration des personnes immigrantes

L'organisme de soutien à l'immigration en Abitibi-Témiscamingue, La Mosaïque, reçoit une aide gouvernementale de 81 976 $ pour soutenir sa mission.

Le ministre responsable de la région Luc Blanchette en a fait l'annonce, au nom de son collègue David Heurtel, ce matin (mardi).

Luc Blanchette soutient que l'accompagnement offert par des organismes comme La Mosaïque joue un rôle dans l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants.

La présidente de l'organisme, Vanessa Dubois, était de passage à Région zéro 8.

« On est vraiment heureux, indique Vanessa Dubois, présidente de La Mosaïque. Ça va nous aider dans notre mission pour aider la région et aider les immigrants qui arrivent en Abitibi-Témiscamingue. Ça va nous permettre de pourvoir faire plus d'activités régionales. On a une mission qui est régionale. Dans les dernières années ça a été un peu plus difficile d'aller dans les autres villes, parce qu'on n'avait pas un employé qui était là à temps plein. »

Dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre dans lequel se trouve la région, l'intégration des immigrants peut jouer un rôle capital.

« C'est de l'aide de plus, un support de plus pour pouvoir aider les familles à vraiment s'ancrer, parce qu'on parle vraiment beaucoup d'emploi, mais l'emploi ce n'est pas tout. Si la famille n'est pas heureuse, que les enfants ne sont pas heureux, si les gens ne se sentent pas intégrés, ne se font pas d'amis, ils ne resteront pas. Donc c'est important que les gens puissent se faire un noyau, rencontrer des gens, discuter, sortir de leur isolement », ajoute Vanessa Dubois.

L'entrevue complète sur notre audiofil.