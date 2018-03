La MRC de la Vallée-de-l'Or en mode séduction

« Salut Montréal, je suis la Vallée-de-l'Or! Je suis située dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis plus proche que tu ne le penses! À peine une heure de vol de chez-toi. »

C'est en donnant une voix à la MRC de la Vallée-de-l'Or que le préfet Pierre Corbeil a lancé la nouvelle campagne promotionnelle de sa MRC à la Maison des Régions à Montréal.

Cette campagne vise à faire découvrir le territoire et les avantages de s'y installer.

L'objectif est aussi de faire savoir au Québec que de nombreux emplois de qualité y sont disponibles.

La proximité et l'accueil sont certaines des qualités mises de l'avant dans cette campagne.

« Je peux choisir de dîner à la maison, de reconduire les enfants à l'école ou à la garderie, de magasiner, de me divertir, et ce, toujours à huit minutes de la maison. De 2006 à 2015, notre très chaleureuse et accueillante MRC a accueilli 40 % de l'immigration de l'Abitibi-Témiscamingue », a fait valoir Pierre Corbeil dans son discours.

Le site Internet venezfaireconnaissance.com a été développé et neuf capsules ont été créées sur différents aspects économiques et sociaux.

