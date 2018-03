La performance d'une jeune femme de Lac-Simon devient virale

Une vidéo de la jeune Rosa Cheezo de Lac-Simon, qui interprète Love of my life, est fait actuellement un tabac sur les réseaux sociaux.

La justesse de la voix de Rosa Cheezo, âgée de seulement 16 ans, en a surpris plus d'un, dans cet enregistrement de l'organisme Musique Nomade, qui a été partagé plusieurs centaines de fois.Musique Nomade est un organisme à but non lucratif, qui soutient la relève musicale autochtone. C'est par un heureux hasard que les responsables de l'organisme ont fait la rencontre de la jeune Rosa, lors de leur passage dans la communauté, cet hiver.« Ça arrive souvent que les gens passent nous voir et qu'on découvre des talents des voix extraordinaires », explique la chargée de projets de Musique Nomade, Joëlle Robillard.

Tout le monde lui a envoyé des messages positifs, tout le monde était impressionné. Les gens de la communauté, puis de l'extérieur, lui ont envoyé beaucoup d'amour. Joëlle Robillard

Un talentLa jeune femme, qui était timide au tout début, a finalement sollicité l'appui de l'équipe de Musique Nomade, qui a été impressionné par son talent.

« C'était la première fois qu'elle enregistrait. C'est une jeune fille super lumineus », s'exclame Mme Robillard.Une mémoire des musiques traditionnellesL'équipe de Musique Nomade était originalement de passage à Lac-Simon pour rencontrer une chorale composée d'aînés de la communauté, à la demande du presbytère.Une série de chants religieux, en anichinabé, ont ainsi été enregistrés.

« On voulait assurer une mémoire numérique des musiques traditionnelles qui ne sont pas souvent enregistrées », explique Mme Robillard.