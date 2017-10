La photographie au coeur du nouveau rendez-vous culturel de Val-d'Or

Val-d'Or sera complètement photo en novembre. VD'Clic, Les rendez-vous de la photographie de Val-d'Or est un nouvel événement culturel entièrement dédié au huitième art.

Avec les informations d’Émilie Parent-Bouchard

Expositions, ateliers de formation et autres concours sont au menu de ce festival né de l'engouement constaté pour la photographie.L'animatrice à la vie culturelle à la Ville de Val-d'Or, Geneviève Béland, parle d'ailleurs d'une forme d'art accessible à tous.

« Naturellement, il y avait un intérêt, on offrait des cours de photos avec Geneviève Lagrois et Marie-Claude Robert à travers les ateliers de la ville qui étaient super populaires. On a installé [il y a] deux ou trois ans des panneaux d'exposition sur la piste cyclable où on faisait d'instinct des expos photographiques et il y avait vraiment un intérêt pour ça, on a fait un concours de photos. [Donc], on a décidé de regrouper ça autour d'un événement qui s'appelle VD'Clic. », soutient-elle.

L'idée, c'est de faire quelque chose qui met en valeur les talents d'ici, les paysages d'ici et, éventuellement, on aimerait développer des projets avec le milieu scolaire. Geneviève Béland, animatrice à la vie culturelle, Val-d'Or

PartenairesVal-d'Or, son Centre d'exposition, l'Office de tourisme et des congrès de Val-d'Or ainsi que la Chambre de commerce sont impliquées dans le projet.Différents entrepreneurs prêteront aussi leurs locaux pour la présentation d'expositions.Pour la responsable du comité jeunesse de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Marianne Gagnon-Bourget, la culture est aussi une opportunité économique.

Le monde des affaires veut participer à tout ce qui est émergent dans la ville. On trouve que c'est une occasion rêvée de pouvoir participer parce que c'est développer un volet de la culture et la culture aide au domaine socio-économique, à la rétention et à l'attraction des gens sur notre territoire. Marianne Gagnon-Bourget, responsable, comité jeunesse de la Chambre de commerce de Val-d'Or

L’histoire mise en valeurLa coordonnatrice de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or, Geneviève Rouleau-Lafrance, estime que ce nouvel événement est une occasion de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux.Elle a d'ailleurs contribué à la recherche de Surexposition, une exposition regroupant 17 photographes professionnels, dont Armand Beaudoin, Lorenzo Gauthier et Herby Goyette, témoins aujourd'hui décédés d'un Val-d'Or d'une autre époque.

« N'importe quel événement culturel, dans le futur, on va voir [des traces] et c'est intéressant. Nous, on est là aussi pour fournir des photos un peu plus anciennes, mais qui sont quand même appréciables. C'est un autre regard, c'est le regard du passé dans le fond, mais ça révèle quand même quelque chose de nous », explique-t-elle.