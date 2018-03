La piscine de Ville-Marie fermera définitivement

Le conseil municipal de Ville-Marie, au Témiscamingue, a adopté majoritairement lundi soir une résolution qui approuve la fermeture définitive de la piscine de Ville-Marie le 30 juin 2019.

Avec les informations de Tanya Neveu

Depuis plusieurs années, les élus de la ville répètent que le service de piscine est nécessaire, mais très exigeant financièrement.Le conseil estime que la situation budgétaire ne permet plus de voir les dépenses d'investissement augmenter puisque l'infrastructure et les équipements sont vétustes et désuets.Le maire de Ville-Marie tient toutefois à préciser la Ville, la MRC et d'autres partenaires sont à la recherche de solutions pour assurer ce service après la date butoir.

Plus d’informations suivront.