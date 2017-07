La relève est assurée au triathlon de Ville-Marie

À Ville-Marie, plus de 200 personnes ont pris part samedi aux compétitions organisées dans le cadre du Festival des saines habitudes de vie.

En plus du triathlon olympique et sprint, il avait aussi pour les débutants l'initiation au triathlon, des courses pour les plus petits ainsi que la marche de 2,5 ou 5 km.

Les participants sont venus du Témiscamingue, de l'Abitibi, de l'Ontario et de Montréal entre autres.

Cette année, l'événement sportif a célébré son 10e anniversaire, et les organisateurs constatent qu'il est de plus en plus populaire, explique la présidente Stéphanie Lalonde.

On a pu constater à quel point on a progressé dans les 10 dernières années partant simplement de triathlon sprint à maintient un triathlon sur deux types de distances, des duathlons, de la course et des activités d'initiation pour les jeunes enfants. Stéphanie Lalonde

« Cette année, on a fait quelques ajouts pour célébrer notre 10e. Entre autres, il y a eu un 10 km de course, des activités préparatoires avant le festival, on était dans les écoles, on a parlé à nos jeunes, tout ça entourait notre 10e », dit-elle.

Stéphanie Lalonde affirme que la relève est déjà là puisque le nombre de jeunes participants de 9 à 13 ans ne cesse d'augmenter année après année.