Un cowboy n'est rien sans son cheval et le Rodéo de La Sarre est l'occasion de voir la relation particulière entre la bête et l'homme. Afin d'atteindre de hautes performances, les entraîneurs préparent les chevaux, les conditionnent à la compétition et leur offrent des soins nécessaires.

Dans le cadre de la capsule La Route Boréale diffusée mercredi à l'émission Des matins en or, Louis-Eric Gagnon raconte l'histoire de Jean-François Roch, un divertisseur de taureaux.