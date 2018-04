La saison des sucres débute à Kitcisakik

La communauté algonquine de Kitcisakik vient d'entamer sa saison des sucres. À une dizaine de kilomètres du village, dans la réserve faunique La Vérendrye, les membres de cette communauté produisent du sirop d'érable. Cette année, un acériculteur du Témiscamingue est aussi venu partager son expertise avec eux.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Le sirop d'érable de Kitcisakik est un secret bien gardé en Abitibi-Témiscamingue.

« Avant, on n'avait pas cette notion-là de pouvoir les vendre. On disait, on va donner ça aux aînés, aux gens, à nos invités, c'était pour transmettre le savoir traditionnel, comment on fait ça du sirop d'érable », raconte le directeur des ressources naturelles de la communauté, Jimmy Papatie.

Avec près de 600 entailles et une production approximative de 300 litres de sirop, la production demeure artisanale et est seulement vendue au dépanneur du village.

Mais avec l'intérêt grandissant du public pour la culture autochtone, le potentiel est grand. Pour la première fois cette année, un acériculteur est venu partager son savoir avec les producteurs de Kitcisakik.

« Montrer comment entailler, les bonne zones d'entailles, comment conserver leur eau, comment sortir un beau sirop et un bon sirop », explique Carl Rochon, de l'érablière Tem-Sucre, du Témiscamingue.

Nouvelle couleur

Avec les conseils de Carl Rochon, le sirop de Kitcisakik a complètement changé de couleur cette année. Le sirop brun foncé des années antérieures a laissé place à un sirop clair, a constaté celui qu'on appelle « le druide » de la cabane, Jean-Paul Brazeau.

Comme Jimmy Papatie, il préfère le goût du sirop foncé produit auparavant. « Moi aussi je préfère le foncé », admet Jean-Paul Brazeau.

L'érablière crée près de cinq emplois par printemps auprès des Algonquins de Kitcisakik et de Lac-Simon.

Transmission de la culture

La cabane à sucre est un lieu d'échange culturel entre les aînés et les plus jeunes de la communauté, ainsi qu'entre les Algonquins et les Québécois.

C'est pourquoi Jimmy Papatie appelle le sirop produit sur place « le sirop de l'amitié ».

Il n'y a pas de service de restauration, ni de boutique, mais des groupes, notamment scolaires, peuvent aller y faire une visite et y manger occasionnellement.