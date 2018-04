La saison des sucres se fait toujours attendre au Témiscamingue

La récolte de sirop d'érable pourrait être très faible au Témiscamingue. Dans certaines régions du Québec, la saison des sucres est pratiquement terminée, mais dans notre région, les acériculteurs n'ont à peu près pas récolté de sirop d'érable cette année.

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Dans le sud du Québec, les premières gouttes d'eau d'érable coulaient autour du 20 février.

Au Témiscamingue, par contre, le scénario est différent.

« C'est drôlement parti ! Toutes les belles journées du mois d'avril et de la fin mars, où normalement ça coule et on est en pleine production, on ne les a pas eues cette année », raconte le propriétaire de Tem Sucre, Hugo Lévesque.

Le copropriétaire de la Sucrerie du huard, Yan Gaudet, est aussi inquiet.

Juqu'à présent, ça coule zéro puis une barre... c'est vraiment, vraiment mauvais. Yan Gaudet, copropriétaire de la Sucrerie du huard

« En ce moment, nous, avec 25 500 entailles, on en est à 22 barils de faits et en temps normal, à cette date-ci, on devrait être aux alentours de 170-175 de faits », ajoute-t-il.

Les acériculteurs espèrent que les températures augmentent... mais pas trop rapidement, précise Hugo Lévesque.

« Ce qui n'est pas bon, c'est 10 la nuit, 10 le jour, ça ne prend pas bien des jours pour que ça arrête après ça », fait-il valoir.

Semblable dans l'est

À la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, on constate que l'est du Québec vit une situation semblable.

« Dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, à peu près rien... ils n'ont à peu près rien eu jusqu'à présent. Quelques gouttes seulement. Il y en a qui n'ont pas du tout bouilli », indique la directrice des communications, Hélène Normandin.

La production de sirop d'érable a par contre été particulièrement fructueuse au cours des deux dernières années.

La réserve est donc amplement remplie pour que le produit soit disponible pour les consommateurs toute l'année.