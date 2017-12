La situation des locataires de l'Abitibi inquiète le FRAPRU

Les taux d'inoccupation des logements locatifs demeurent très faibles dans certaines villes de l'Abitibi.

Un texte de Jocelyn Corbeil

Selon les données du Rapport sur le marché locatif publié ce matin, par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation général de Val-d'Or est maintenant à 1,7 %.

À Rouyn-Noranda, il est de 1,3 % pour les logements de trois chambres à coucher et plus et de 2,5 % pour les logements de deux chambres à coucher et plus.

Ça devrait être le signal d'alarme pour le gouvernement du Québec, de ne pas diminuer les interventions en matière de logement social. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

Le sort des locataires de l'Abitibi préoccupe particulièrement le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

« Il y a un nouveau boom économique en Abitibi et, ce qu'on a constaté dans les booms précédents, c'est que la situation des locataires les plus pauvres, ceux qui ne bénéficient pas du boom économique, elle se détériore quand il y a des booms miniers, notamment », affirme la porte-parole de l'organisme, Véronique Laflamme.

En septembre dernier, le FRAPRU avait visité l'Abitibi-Témiscamingue afin de consulter les locataires sur leurs besoins en logements sociaux.