La Société d'histoire du Témiscamingue risque de perdre la subvention de la BAnQ

La Société d'histoire du Témiscamingue (SHT) pourrait perdre la subvention qu'elle reçoit de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) si elle ne remplit pas de nouveaux critères de financement.

Avec les informations de Boualem Hadjouti

La société d'histoire bénéficie de 29 000 dollars chaque année pour assurer son fonctionnement.

Cette somme pourrait disparaître parce que Bibliothèque et Archives nationales a décidé de revoir les critères de subvention qu'elle verse aux centres d'archives privées agréés.

Parmi les nouveaux critères, il faut « évaluer le nombre d’acquisitions qui ont été réalisées durant les deux dernières années, quelle est la quantité d’archives qui ont été traitées, qui ont été mises en valeur et diffusées, est-ce que vous avez fait de la formation, est-ce que vous avez des blogues ou des articles pour mettre en valeur un fonds d’archives, est-ce qui vos bureaux sont ouverts de façon régulière, est-ce qu’il y a un archiviste qui travaille chez vous ? », explique la directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Hélène Laverdure.

Selon le président de la Société d'histoire du Témiscamingue, Jean-Yves Parent, plusieurs de ses nouveaux critères sont difficiles à remplir par son organisme, qui ne pourra survivre avec seulement l'argent amassé dans la collectivité.

Ce qui arrive avec un organisme comme le nôtre qui fonctionne avec du bénévolat, si la subvention n'entre plus on ne peut pas se payer un archiviste, à ce moment-là, il y a de gros risques qu'après 70 ans d'existence, on ferme nos portes.

Jean-Yves Parent