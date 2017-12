La Troupe à coeur ouvert charme le public avec son spectacle Festivitas

À La Sarre, le spectacle Festivitas, de la Troupe à coeur ouvert , attire les foules, en cette période des fêtes. Plus de 2000 billets ont été vendus.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

La troupe qui est reconnue pour ses spectacles à grand déploiement en Abitibi-Témiscamingue, comme le spectacle Le Paradis du Nord, présente pour la fois une création en période hivernale.

Un pari qui a été gagné, indique l'auteur et metteur en scène de la production Festivitas, Daniel Morin.

C'était un coup de dés. Daniel Morin, auteur et metteur en scène de Festivitas

« Dans le temps des fêtes, on est souvent sollicités, on est occupés avec la visite, parfois, on quitte la région pour aller voir la parenté, mais malgré tout, il y a du monde partout en région, du Témiscamingue, de Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, et les gens de La Sarre, bien sûr, ont décidé de venir faire un tour, alors, pour nous, c'est une belle réussite », se réjouit Daniel Morin.

Plus de 50 artistes bénévoles participent à ce théâtre musical du temps des fêtes.

« La première partie est surtout basée sur les Noëls du passé à aujourd'hui. La deuxième partie concerne davantage le Jour de l'An. Donc, on recrée des événements du passé à aujourd'hui, et tout ça, en chanson, en danse et en théâtre », raconte le metteur en scène.

Festivitas sera présenté tous les soirs jusqu'au samedi 30 décembre. Lors de cette soirée, le comité du 100e anniversaire de La Sarre en profitera pour clore son année de festivités.

La Troupe à coeur ouvert réfléchit sur la possibilité de présenter le spectacle Festivitas à nouveau l'an prochain.