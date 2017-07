La Vallée-de-l'Or se dote d'une chaloupe pour inspecter les camps de chasse

La MRC de la Vallée-de-l'Or a fait l'acquisition d'un bateau pour inspecter les camps de chasse et les chalets sur son territoire. Depuis 2014, les MRC de la province ont la responsabilité de vérifier si les abris sommaires et les baux de villégiatures sont conformes.

Avec les informations d'Émélie Rivard-BoudreauL'achat d'une motoneige, cet hiver, et d'une chaloupe, cet été, a donc été nécessaire pour remplir ce mandat.Le directeur du service de l'aménagement, Mario Sylvain, explique d’une part qu’un vaste territoire doit être couvert.

On parle de 27 000 km2 donc souvent, il y a des camps ou des chalets qui ne sont accessibles que par bateau, même les gens qui l'ont construit, l'on fait par bateau. Marioo Sylvain

Un choix nécessairePour faire certaines inspections, la MRCVO affirme ainsi ne pas avoir le choix de posséder de tels équipements.

« On le fait toute l'année, explique M. Sylvain. On fait des inspections aussi l'hiver avec des motoneiges. Présentement, on se concentre surtout sur ceux où on a des plaintes, où les dimensions ne sont pas bonnes, des choses comme ça, et aussi des occupations sans droit », ajoute-t-il.La coordonnatrice à la foresterie et la gestion du territoire à la MRCVO, Isabelle Mercier, explique que la démarche, lorsque les inspecteurs découvrent une occupation sans droit, consiste à afficher sur le bâtiment un avis expliquant le devoir des propriétaires de se déclarer.« Nous on transfert simplement le dossier au ministère des Ressources naturelles, parce c'est eux qui sont quand même encore responsables de ce type de bâtiment, explique Mme Mercier. C'est sûr qu'éventuellement, ils vont essayer de retrouver le propriétaire, mais comme il n'a aucun droit sur le territoire, on va demander tout simplement de détruire le bâtiment et de remettre ça à l'état naturel. À plus long terme, tout le monde a entendu parler du brûlement des camps illégaux, que le ministère va procéder au bout d'un certain temps », soutient-elle.Plus d'un centaine d'inspections sont effectuées par année.On dénombre 2400 baux d'abri sommaire dans la MRC de la Vallée-de-l'Or et 700 baux de villégiature.