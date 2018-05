Laverlochère vibre au rythme de la Rigolade du printemps

Des milliers de personnes sont attendues à Laverlochère au Témiscamingue pour assister cette fin de semaine à la 45e Rigolade du printemps.

L'événement se distingue surtout par des courses de stock-cars avec la participation de plusieurs dizaines de coureurs de partout en Abitibi-Témiscamingue.

Le président comité organisateur Robin Duchesne dit que les participants se préparent plusieurs mois à l'avance pour l'événement.

« Il y a des coureurs qui sont là pour le plaisir, ils sortent leurs voitures le printemps puis ils participent, c'est tout. Mais il y a d'autres pour qui c'est dans le garage [que ça se passe], ils défont leur moteur, ils remontent leur moteur, on est rendus avec des écuries et c'est un beau spectacle. Le monde embarque là-dedans. L'engouement pour ça, les jeunes voient [les courses] et ils disent que quand je vais être vieux, je vais courir », explique Robin Duchesne.

La musique est également à l'honneur avec des spectacles de Canailles et Lubik entre autres.