Le CALACS du Témiscamingue peut désormais intervenir auprès des victimes d'agression sexuelle

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du Témiscamingue a maintenant son service d'intervention.

Avec les informations de Tanya NeveuÀ compter de ce lundi, les femmes et les adolescentes victimes d'agression à caractère sexuel pourront recevoir des services gratuits et confidentiels via le CALACS du Témiscamingue.Depuis sa création, en 2013, le CALACS du Témiscamingue ne pouvait offrir ces services, faute de financement.

L’organisme ne pouvait offrir que des services de prévention et de sensibilisation auprès des écoles ou encore auprès des victimes et de ses proches.Accompagner les victimesDes services d'accompagnement et d'intervention sont maintenant disponibles quatre jours par semaine, grâce à un montant de 35 000 dollars annoncé par la ministre de la Condition féminine en octobre dernier puis par le Programme de soutien aux Organismes communautaires.« En 2014, on avait fait une étude au Témiscamingue et le résultat c'était qu'on avait une femme sur trois et un homme sur six sur notre territoire qui avaient été victimes d'agressions sexuelles, explique la coordonnatrice au CALACS du Témiscamingue, Mireille Prieur. Des besoins, on ne se pose même pas la question, oui, on en a! »