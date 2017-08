Le camping du Lac Normand, un havre de paix depuis 44 ans pour les Périgny

Aller au camping pour trouver un peu de paix. C'est ce qu'un couple de Rouyn-Noranda fait depuis maintenant 44 ans. Paul-Hivon et Normande Périgny sont les doyens du camping du Lac Normand, qui fête cette année ses 50 ans.

Un reportage de Claude BouchardNormande et Paul-Hivon Périgny sont devenus saisonniers au camping du Lac Normand après ce qu'ils appellent, « la catastrophe ».En 1974, leur fils de 6 ans, Martin, a été fauché par une voiture.

Ça a été dur à prendre et nos amis, qui finalement étaient nos voisins en même temps nous ont dit : « Ce serait le fun si on campait saisonnier. » Ça fait que ça nous a aidés beaucoup à passer au travers notre épreuve. Paul-Hivon Périgny

Au bord du feu, les Périgny voulaient se sortir de leur quotidien, puis donner un peu de répit à leur autre fille qui avait 10 ans.

« Dans la nature, c'est plus facile de rester calme, et on aime la nature. Et on a participé quand même par la suite, là. On avait plus de vie! », ajoute Normande Périgny.50 ans pour le camping du Lac NormandLe camping du Lac Normand a été enregistré en 1967.Luc Caron en est propriétaire depuis maintenant 10 ans.

À la fin de l'automne, le terrain aura désormais près de 300 emplacements.« On l'a amélioré en donnant d'autres sortes de services qu'il n'y avait pas ici, comme un restaurant, une buanderie, ces affaires-là », indique-t-il.

Rester malgré toutAvec le temps, les Périgny sont devenus les doyens du Lac Normand.

Même les gens, nos amis, ils arrêtent de camper... Ça nous touche, Mais pourquoi on arrêterait, nous?

Bien attachés à leur mode de vie auprès du feu, les Périgny resteront au Lac Normand aussi longtemps que leur santé leur permettra.