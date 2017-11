Le Carnaval de Lorrainville dévoile sa programmation

La programmation du 53e Carnaval de Lorrainville a été dévoilée vendredi soir. Les organisateurs de l'événement promettent une multitude d'activités, notamment du théâtre et de la musique.

Plusieurs groupes se produiront au souper spectacle, comme le groupe Round the Clock et The Brothers'Sessions.

Le Carnaval a également invité la chanteuse Stéphanie St-Jean, gagnante de La voix en 2016 qui se produira le 25 janvier à l'église de Lorrainville.

Les visiteurs pourront aussi profiter des activités extérieures le 27 et le 28 janvier.

Il y aura une tyrolienne de plus de 35 pieds de haut et 200 pieds de long, les courses de motoneiges et des jeux gonflables.

Le président du Carnaval, Simon Gelinas affirme que l'événement reste incontournable au Témiscamingue.

C'est le festival hivernal au Témiscamingue. Simon Gelinas

« On augmente l'achalandage d'environ 2000 personnes par année sur notre site. On sent vraiment l'engouement pour le Carnaval, on sent vraiment une belle énergie autour de notre comité aussi. On aime ça, donner aux gens, puis organiser tout le temps quelque chose de nouveau. Je pense que notre désir est atteint », a dit Simon Gelinas.

En 2016, plus de 5000 personnes ont visité le Carnaval.