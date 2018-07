Le CCSN et la FédéCP recommandent le port du gilet de sauvetage  

Le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) invitent les pêcheurs à porter le gilet de sauvetage en tout temps sur les cours d'eau.

Le rappel intervient alors que s'amorce la Semaine nationale de la pêche du 30 juin au 8 juillet au Canada.

Chaque année, environ 130 personnes perdent la vie par noyade et la majorité est liée à cette activité.

La coordonnatrice de la FédéCP Hélèna Baron rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir un gilet à bord de l'embarcation, mais le porter permet de sauver des vies.

« Le gilet de sauvetage permet littéralement de nous sauver la vie lorsqu'on a un petit pépin en embarcation, que ce soit un chavirement ou encore un faux mouvement qui fait qu'on tombe à l'eau. Encore cette année, on n'a pas eu beaucoup de température chaude, donc les eaux sont très froides et les risques d'hypothermie sont très élevés, dit-elle. Alors le gilet de sauvetage permet de nous garder la tête hors de l'eau premièrement et aux sauveteurs de venir nous récupérer beaucoup plus facilement », dit-elle.

Selon le Conseil canadien de la sécurité nautique, plus de la moitié des embarcations vendues au pays le sont principalement pour la pêche.