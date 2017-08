Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue célèbre ses 50 ans

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a soufflé sa cinquantième bougie lundi. L'institution a été inaugurée le 14 août 1967.

Depuis, près de 28 000 personnes ont été formées entre ses murs.Pour souligner l’Histoire et célébrer le passage des étudiants et employés qui ont parcouru les couloirs de l’institution, de nombreuses activités seront organisées tout au long de l'année.

Des liens seront tissés avec des événements majeurs de l’Abitibi-Témiscamingue, qui ont entre autres été fondés par d’anciens étudiants ou diplômés de l’établissement d’enseignement supérieur.

Tournée régionaleSelon la coordonnatrice des activités du 50e, Mélanie Nadeau, l’organisation du 50e passera la prochaine année à sillonner le territoire de la région.« On va aller à la Foire gourmande à Ville-Marie, on va aller à la FÉEAT à Amos, on fera aussi une petite apparition surprise au Festival de cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue », énumère-t-elle.Mélanie Nadeau et le directeur du cégep, Sylvain Blais, étaient de passage à l'émission Région zéro 8 pour parler de l'histoire de l'institution. Pour écouter, cliquez ici.