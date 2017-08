Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue reçoit 2M $ pour les laboratoires du campus d'Amos

Plus de 2M $ seront investis afin de moderniser les laboratoires du campus d'Amos du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral sont les deux bailleurs de fonds pour ce projet.

Un texte de Guillaume Rivest

Selon le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette, la formation de la main-d'œuvre et les investissements en éducation ont une importance particulière.« Le campus d'Amos avait des équipements un peu désuets donc il y aura une mise à niveau qui sera faite là. Ça va [permettre] d'améliorer leur performance. C'est important d'investir en éducation en raison de la pénurie de main-d'œuvre [que l'on vit] en Abitibi-Témiscamingue », souligne M. Blanchette.Aide attendueLe directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais attendait cette annonce avec impatience.Toutefois, il devra quand même trouver près de 300 000 dollars afin de compléter le financement.« Il manque effectivement quelque chose comme 300 000$ pour arriver aux coûts totaux de cette installation-là. On a une fondation donc on est en train de travailler un montage financier avec notre partenaire de la fondation. Bien sûr qu'on va aller voir les gens du secteur d'Amos, mais aussi de l'Abitibi-Témiscamingue de façon à répondre présent. Habituellement, les gens sont là », soutient M. Blais.