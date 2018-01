Le CFP Lac-Abitibi propose un projet pilote pour les jeunes décrocheurs

Le directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, Yves Dubé, a profité du passage du ministre régional, Luc Blanchette, ce matin afin de lui présenter un projet pilote pour tenter de raccrocher des jeunes à l'école.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Le Centre souhaite démarrer un projet d'apprenti spécialisé.

Une formation de deux ans, qui s'adresserait aux jeunes de 14 à 17 ans enclins au décrochage scolaire ou au trouble d'apprentissage.

Les étudiants pourraient développer plusieurs compétences liées à la soudure, à la mécanique et à la conduite de camions, entre autres explique Yves Dubé. « On répond par défaut au besoin de main-d'œuvre que tout le monde cherche. Ça prend une petite étincelle pour allumer notre jeunesse. Je suis convaincu que ce projet-là va allumer des flammes à l'intérieur de nos jeunes de la commission scolaire, que c'est un projet porteur d'avenir et que c'est facilement exportable d'une commission scolaire à l'autre », ajoute-t-il.

Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi souhaite obtenir un soutien financier du gouvernement du Québec pour amorcer cette formation, dès cet automne.

Le ministre régional, Luc Blanchette, a dit qu'il s'agissait d'un projet très structurant pour l'Abitibi-Témiscamingue.