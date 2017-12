Le CLD de Rouyn-Noranda à Paris pour rencontrer des travailleurs qualifiés

Le Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda veut attirer des travailleurs qualifiés étrangers dans la région.

Le directeur général, André Rouleau a participé cette fin de semaine à la 17e édition des Journées Québec à Paris, un rendez-vous qui permet à des employeurs québécois de rencontrer et recruter des travailleurs étrangers.

André Rouleau a fait la promotion de la région auprès des visiteurs.

Il affirme avoir rencontré des dizaines de personnes qui souhaitent tenter leur chance en Abitibi-Témiscamingue.

« Les gens qui sont sélectionnés pour venir ici [Journée Québec à Paris] ce ne sont que des gens qui sont sélectionnés pour passer des entrevues avec des entreprises. Malgré ça, souvent ils font le tour [des stands] et viennent nous rencontrer pour nous dire s'il y a une carrière possible chez vous en [Abitibi-Témiscamingue], s'il y a des entreprises chez vous qui peuvent me faire une offre d'emploi », dit-il.

C'est sûr que ce sont des gens qui sont préparés à l'immigration, qui veulent déjà venir vivre au Québec. Alors il y a un intérêt marqué et je ramasse les CV que je vais distribuer un peu partout dans la région. André Rouleau

Selon André Rouleau, les Journées Québec, c'est l'occasion de recruter des travailleurs qualifiés à l'international pour combler les besoins en main-d'oeuvre de la région.

Il invite les entreprises d'ici à participer aux prochains rendez-vous pour pouvoir rencontrer elles-mêmes les candidats dont elles ont besoin.

Je pense que ça peut intéresser notre région dans le sens où on est en pénurie de main-d’œuvre, il y a beaucoup d'entreprises qui me parlent en disant qu'elles ont besoin de soudeurs, de mécaniciens et d'ingénieurs. André Rouleau

« Ici [en France] il y a une disponibilité de main-d’œuvre et dans un processus d'immigration appuyé par Emplois Québec et le Bureau d'immigration du Québec à Paris, c'est plus facilitant pour une entreprise de faire un recrutement, c'est une des façons qui pourraient être envisageable », explique André Rouleau.