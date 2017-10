Le club d’haltérophilie Héraclès implore l’aide de la Ville

Le président du club d'haltérophilie Héraclès, Mario Robitaille, demande aux conseillers municipaux de l'aider à trouver un nouveau local pour son club.

Avec les informations de Guillaume RivestMario Robitaille a demandé au conseil municipal de Rouyn-Noranda, lundi soir, de l'aider à conserver les activités du club au sein d'un milieu scolaire.

Au cours des dernières semaines, la direction du Centre de formation Élisabeth Bruyère a informé le club Héraclès qu'il devait se trouver un nouveau local dès l'année prochaine.

À lire également :Le club en est à son deuxième déménagement, lui qui avait été forcé de quitter l'école d'Iberville en 2014, deux ans seulement après l'inauguration de la salle d'haltérophilie Christine Girard.« On a Christine Girard qui a quand même participé à deux Olympiques et qui va recevoir une médaille d'or prochainement. [Elle a été] championne olympique. On a développé d'autres athlètes aussi qui ont performé au niveau international », soutient M. Robitaille.

[La salle Christine Girard] a été inaugurée en 2012. Ce qu'on demande c'est une reconnaissance et qu'il y ait une mémoire collective. Ce n'est quand même pas rien. Mario Robitaille

Le maire Mario Provencher a affirmé que la Ville se pencherait sur la situation en attendant la construction du complexe multisport, qui devrait, selon lui, régler définitivement le problème de local.« C'est certain qu'il va falloir travailler et on va demander à notre responsable de voir avec la commission scolaire, pour voir si on ne pourrait pas trouver [un terrain d'entente]. Lorsque le multisport va se réaliser, il est prévu qu’il y ait des endroits pour l'haltérophilie et les sports de combat. »