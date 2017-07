Le complexe sportif d'Amos inauguré avec un spectacle de 2Frères

Après plus d'un an de travaux, le nouveau complexe sportif d'Amos sera inauguré dans moins d'un mois, le 18 août. Pour souligner l'occasion, la Ville d'Amos convie la population à un spectacle du groupe 2 Frères dans le nouvel amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes.

Le coût des billets est fixé à 10 dollars pour les gens qui ont participé à la campagne de financement du comité d'information et de promotion pour la rénovation et l'agrandissement du complexe sportif (CIPRACS). Le grand public pourra pour sa part se procurer des billets au coût de 20 dollars via le site web de ticketacces.net ou à la porte le soir du spectacle à compter de 18 h 30.

Le budget des travaux était évalué à plus de 10 millions de dollars. Le gouvernement du Québec contribue à la hauteur de 50 % du projet.