Le CREAT lance le concours Chasse aux déchets sauvages

Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) lance le 4e concours « Chasse aux déchets sauvages. »

L'événement qui se tient du 1er au 31 octobre coïncide avec la période de chasse, qui verra un fort achalandage en forêt.

C'est donc un moment propice pour sensibiliser les gens sur l'importance de préserver l'environnement, mais aussi les inciter à signaler au CREAT les sites où se trouvent des dépotoirs sauvages, explique la chargée de projet au Conseil régional de l'environnement.

Selon Sophie Laliberté, chaque année, l'opération permet de récupérer des tonnes de déchets dans la nature.

On veut essayer de donner un message fort avec la récompense qui est offerte aux gens qui posent des gestes positifs comme quoi ces comportements la de mettre des déchets n'est plus acceptable. Sophie Laliberté

« Les déchets, c'est encore une problématique que l'on retrouve à la fois pour les plus gros sites de dépotoirs sauvages et, aussi, des petits déchets épars, on en retrouve dans les sentiers et les cours d'eau. Pour ce qui est des sites des dépotoirs sauvages, malgré le fait qu'il y a plusieurs services qui existent pour éliminer les encombrants et les matériaux de construction, c'est souvent le type de matière que l'on retrouve », dit-elle.

Des récompenses sont offertes à ceux qui posent des gestes positifs pour protéger le milieu naturel.

Les participants sont invités à envoyer des photos sur la page Facebook La chasse aux déchets sauvages.